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“Tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada, de otra manera se vuelve muy complejo”.

Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México

"Es importante saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia, incluso la intervención".

Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México

"Hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes!.

Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México

"Están haciendo varios mecanismos para evitar aglomeraciones, esta situación que se vivió el martes, y apelar a la responsabilidad de todos los mexicanos, los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando. Pero es seguro viajar a México, no tiene ningún problema".

Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México

"El llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, es actuar de manera responsable. Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable".

Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México

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