Bélgica pierde a Amadou Onana para el resto del Mundial 2026 por una grave lesión de rodilla
El mediocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó descartado para lo que resta del Mundial 2026
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Con inversión de más de cinco millones de pesos, Sagarhpa y Sader impulsan la siembra de ajonjolí en el sur de Sonora con el fin de ahorrar agua y generar mayores ingresos
Durante una asamblea en el ejido Desierto de Sonora, la aspirante destacó que la fortaleza de Morena radica en mantener al pueblo en el centro de las decisiones y continuar con la transformación.
La senadora de MC propondrá eliminar el registro obligatorio de celulares y busca eliminar datos personales recabados; advierte vulneración a derechos fundamentales
La actual campeona del mundo tuvo que remontar una desventaja de dos goles y con un tanto de último minuto, venció a Egipto para clasificarse a los cuartos de final
Pedro Sola en vivo de 'Ventaneando' estalló contra los 'perrhijos', haciendo el terrible comentario de que al verlos en restaurantes "quisiera envenenarlos"
El delantero y capitán de la Selección Argentina se convirtió en el jugador con más penales fallados en la historia de la Copa del Mundo
Alejandro Marcovich al parecer estaría al borde de la muerte, pues se filtró triste noticia de estado del exguitarrista de Caifanes en el que afirman que sigue grave
La fuerza de Morena está en el pueblo organizado y en la participación consciente de su militancia, afirmó Celida López al encabezar una reunión informativa en Empalme
Consulta el pronóstico del clima en Sonora hoy martes 7 de julio; se esperan temperaturas de hasta 45°C, lluvias muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora
Consulta cómo será el clima en Hermosillo hoy martes 7 de julio de 2026; habrá temperaturas de hasta 43°C, viento fuerte y probabilidad de lluvias vespertinas
Los trabajos de conservación carretera y la construcción de nuevos espacios educativos se encuentran en proceso de ejecución en Sonora
La familia es originaria de la colonia 16 de septiembre en Navojoa y cuentan con tres niños menores de edad
Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia y el temor de los usuarios, por lo que las estafas por mensajes de texto que advierten sobre un corte inminente de servicios públicos se han transformado en una de las tácticas más peligrosas para el robo
Durante la cumbre de Turquía, Donald Trump evaluó reducir tropas en Europa por falta de respaldo de la OTAN en Irán, enfriando relaciones; cuestionó gastos y lealtad
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la SRE y la FGR revisarán el caso si se demuestra que Ken Salazar, exembajador de EU en México, mintió sobre la detención de 'El Mayo' Zambada
El presidente Donald Trump aseguró que los aranceles impulsaron la decisión de Toyota de mover parte de su producción de México a Estados Unidos
Marcelo Ebrard viajará a Washington para preparar la revisión del T-MEC; México sostiene que el tratado sigue vigente y busca fortalecer el diálogo con EU
El delantero y capitán de la Selección Argentina se convirtió en el jugador con más penales fallados en la historia de la Copa del Mundo
El atacante estadounidense reconoció que el haber sido habilitado para jugar los octavos de final ante Bélgica fue una decisión cuestionable
La actual campeona del mundo tuvo que remontar una desventaja de dos goles y con un tanto de último minuto, venció a Egipto para clasificarse a los cuartos de final
La Copa del Mundo 2026 sirvió como despedida para varias leyendas aunque también, marcó el punto de inicio para varias promesas del futbol internacional
James Wood conectó un grand slam que encabezó la remontada de los Nationals sobre los Astros, en el primer encuentro de su serie en Washington
La nueva ruta aérea AIFA–Hermosillo operada por Mexicana iniciará el 20 de julio, con vuelos de lunes a viernes y domingos
La segunda generación de estudiantes sonorenses concluyó su estancia en Taiwán, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo para fortalecer el talento en semiconductores y electromovilidad
Sonora incrementó 33.8 por ciento sus exportaciones mineras durante el primer trimestre de 2026, ubicándose en el cuarto lugar nacional y consolidándose como líder del sector
La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal destacó que el programa impulsado por el gobernador Alfonso Durazo lleva trámites y servicios directamente a los municipios, evitando traslados y gastos para las familias
Durazo encabezó una gira por Trincheras y Cucurpe, donde acercó jornadas del programa Sonora Atiende, entregó becas a estudiantes, maquinaria para fortalecer los servicios públicos
Con una inversión de 50 millones de pesos, el nuevo CBTA 337 ampliará la cobertura educativa y ofrecerá formación técnica a jóvenes de Hermosillo
Sobremesa Cancún, Episodio 21: María Dolores del Río Sánchez Analistas: Marcela Sobarzo y Jesús Gilberto Otero Conduce: Gerardo Salazar
#TribunaInforma | 🔵 #MesaCancún desde Hermosillo, Sonora, con la invitada Lic. María Dolores del Río, aspirante a coordinar los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora. 🔵
Sobremesa Cancún Episodio 20 Javier Lamarque Cano Presidente municipal con licencia de Cajeme Analistas: Alma Lorenia López y Sergio García Conduce: Gerardo Salazar
#TribunaInforma | 🔵 #MesaCancún desde Hermosillo, Sonora, con la invitada Lic. Javier Lamarque Cano, Presidente Municipal de Cajeme Sonora 🔵
#TribunaInforma | 🔵 #MesaCancún desde Hermosillo, Sonora, con el invitado Mtro. Omar Francisco Del Valle Colosio, Diputado de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sonora 🔵
Nunca entenderé qué le dio la política a María Dolores del Río para que prefiriera seguir ese camino, dejando de lado a la comunicación. Queda claro que en ese campo ha sido exitosa pero, me parece que la comunicación le habría dado un prestigio incuestionable y un mayor reconocimiento público. El miércoles de la semana […]
Cada cuatro años, el planeta entero se sincroniza alrededor de un balón. El Mundial de Futbol no solo redefine agendas, conversaciones y emociones; también transforma la manera en que comemos. El consumo de alimentos durante estos eventos de importancia global se convierte en un espejo de nuestras culturas, aspiraciones y, por supuesto, de la industria […]
El presidente Donald Trump decidió no renovar el T-MEC; no se cancela, pero entra a revisión anual los siguientes 10 años, dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que no hay problema. ¿Cómo que no hay? Nomás faltó que mandara un mensaje de felicitación por eso, con el fin de tranquilizar a los mercados. Claro […]
Desde el norte del estado, esta semana comencé a participar en diferentes asambleas municipales sobre los avances de los gobiernos de la Cuarta Transformación. El lunes estuve en Sonoyta y el martes en San Luis Río Colorado; además de haber realizado recorridos casa por casa en Caborca y Puerto Peñasco. En los próximos días, continuaré […]
La fuerza de Morena está en el pueblo organizado y en la participación consciente de su militancia, afirmó Celida López al encabezar una reunión informativa en Empalme
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La familia es originaria de la colonia 16 de septiembre en Navojoa y cuentan con tres niños menores de edad
“Tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada, de otra manera se vuelve muy complejo”.Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México
"Es importante saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia, incluso la intervención".Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México
"Hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Y le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes!.Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México
"Están haciendo varios mecanismos para evitar aglomeraciones, esta situación que se vivió el martes, y apelar a la responsabilidad de todos los mexicanos, los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando. Pero es seguro viajar a México, no tiene ningún problema".Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México
"El llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, es actuar de manera responsable. Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable".Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de México
Los mejores momentos del 250 Aniversario de la Independencia de EU desde NY
Así festejan en Sonora el trinfo de México ante Ecuador
Así se vive la afición futbolera en cine de Hermosillo durante partido México vs Chequia
En el marco del 7mo Aniversario de la Guardia Nacional, en Oaxaca, integrantes de la institución participaron en una calenda
Pato Merlín visita Palacio Nacional acompañado de su familia
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