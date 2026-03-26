Guaymas, Sonora.-Durante la instalación delComité de Playas Limpias, la alcaldesaKarla Córdova Gonzálezmanifestó que los guaymenses aspiran a tener playas con saneamiento, libres de contaminación, en las que los turistas y los locales puedan bañarse sin preocupación alguna.

Recordó que hace unos meses se dio a conocer que dos playas de Guaymas, junto con otras seis a nivel nacional, no estaban dentro de las normas para que los turistas puedan bañarse porque había enterococos por arriba de lo normal, lo que ya se corrigió.

La presidenta municipal dijo que para lograr elsaneamientode las playas se trabaja muy coordinadamente con laComisión Estatal del Agua(CEA), a fin de verificar que loscontaminantesno vayan a caer al mar, en este caso lasaguas residuales.

Guaymas cuenta con una belleza natural que no la tiene ningún otro lugar en Sonora, razón de más para cuidar nuestras playas y buscar la certificación, que no tengo duda la podemos alcanzar”, expresó.

Gobierno de Guaymas buscará la certificación de sus playas; serán más atractivas para el turismo

Por su parte,Rodolfo Castro Valdez, director deCuenca del Noroeste de la Comisión Nacional del Agua(Conagua) y secretario técnico deComités de Playas Limpias, dio a conocer que enSonora,Puerto Peñascocuenta con playas certificadas, lo que bien podría replicarse en Guaymas.

Destacó que el modelo de Puerto Peñasco es digno de referencia internacional, en donde desde hace más de 15 años empezaron a trabajar en el tema de playas limpias.

Fuente: Tribuna del Yaqui