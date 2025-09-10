Oregón, Estados Unidos.-Un tribunal enOregóncondenó a 30 días de prisión y cinco años de libertad condicional a una pareja integrante de laIglesia Seguidores de Cristo, porla muerte de su hijo recién nacidoal negarle atención médica yoptar únicamente por la oración.

La tragedia ocurrió en junio de 2023, cuando Taylor y Blair Edwards, miembros de la congregación religiosaSeguidores de Cristo, enfrentaroncomplicaciones con su hijo recién nacido, Hayden. A las 36 horas de vida,el bebé dejó de alimentarse, mostródificultad para respirary sus labios comenzaron a tornarse azulados. En lugar de acudir a un hospital, los Edwardsrealizaron un ritual religiosoque consistió en rezos y la unción con aceite de oliva. El recién nacido murió poco después.

Taylor y Blair Edwards padres del bebé

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El informe forense determinó quela causa del fallecimiento fue encefalopatía bilirrubínicaaguda derivada de hiperbilirrubinemia,un padecimiento curable si hubiera recibido atención médica inmediata. Por esta razón, la fiscalía del condado de Clackamaspresentó cargos contra la pareja, quienes finalmente recibieron una sentencia de 30 días en prisión y cinco años de libertad condicional.

Además de la condena, el tribunal ordenó que los Edwards garanticen que sus otros cuatro hijos sean atendidos por pediatras acreditados, reciban revisiones médicas periódicas y cuenten con seguro de salud. Durante la audiencia,Blair Edwards reconoció la importancia de la medicinay exhortó a los miembros de su iglesia a no renunciar a la atención médica profesional para el cuidado de sus hijos.

Oregon Couple CONVICTED For Relying On Faith Alone To Heal Infant Who Later Died FULL EPISODE ON X:pic.twitter.com/xvHDFdwVh6 — David Medina uD83EuDDABuD83CuDDFAuD83CuDDF8 (@davidmedinapdx)September 10, 2025

Este casono es el primero que involucra a la Iglesia Seguidores de Cristo, conocida por rechazar los servicios médicos y apostar únicamente por la llamada “sanación por fe”. Desde 2008, al menosseis integrantes de esta comunidad en Oregón han enfrentado procesos judiciales por la muerte de menores de edad. Entre los casos más recordados se encuentra el del adolescente Neil Beagley, quien falleció tras no recibir tratamiento médico oportuno. La sentencia contra los Edwards vuelve a poner en la mesa el debate entre libertad religiosa y la obligación del Estado de proteger la vida y la salud de los menores.

Fuente: Tribuna del Yaqui