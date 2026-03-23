Ciudad de México.-Este lunes 23 de marzo de 2026 se cumplen exactamente 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato presidencial delPartido Revolucionario Institucional(PRI), por lo que en una entrevista para Milenio el senador de Movimiento Ciudadano,Luis Donaldo Colosio Riojas, dejó abierta la posibilidad de competir en laselecciones de 2027.

En dicho posicionamiento público, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta dio a entender que podría contender por la gubernatura deSonoraoNuevo León; además, especificó que mantiene lazos con ambas entidades. “Qué bonito sería poder reivindicar el sueño de mi padre yhacerle justicia a mi estado natal“, puntualizó el joven que fungió como diputado local delCongreso del Estado de Nuevo León(2018-2021).

Además, comentó que su padre realmente nunca deseó ser presidente de la República, pues su verdadero objetivo era convertirse engobernador de Sonora; sin embargo, a este cambio el primogénito lo llamó“azares del destino”.De igual manera, destacó el posicionamiento de Movimiento Ciudadano en el norte del país, algo que, para el originario deMagdalena de Kino, abre oportunidades al partido en futuras elecciones.

Luis Donaldo Colosio Riojas

Mario Aburto

En otro fragmento hizo un llamado a que no utilicen la muerte del hombre que le dio la vida confines políticosy planteó la posibilidad de otorgar un indulto aMario Aburto Martínez, señalado como responsable. No obstante, también pidió, mencionando a la presidenta de MéxicoClaudia Sheinbaum, que ya se dé por concluido el caso Colosio, pues lo que desea es que quizá manden a vivir al presunto asesino alextranjeroy le den carpetazo al asunto para enfocarse en el futuro.

Cabe destacar que Luis Donaldo Colosio Riojas puntualizó que no buscarevanchas políticas,ni conflictos y menos prolongar procesos judiciales. Recordemos que el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio Murrieta marcó al país por años, porque de todos los candidatos de aquel entonces era el que teníamás oportunidades de ganary convertirse en el representante del Poder Ejecutivo durante elsexenio 1994-2000.

Fuente: Tribuna del Yaqui