Ciudad de México.-La confirmación de la muerte deAna Daniela Barragán Ramírezha cimbrado a México. La joven fue víctima de la explosión por la volcadura de una pipa de gas en elpuente de La Concordia, en Iztapalapa; Barragán estuvo desaparecida más de24 horasy encontrarla se convirtió en un calvario para sus familiares, especialmente para su novioBryan Ramos, quien en redes sociales se despidió con un emotivo mensaje en el que prometió buscarla en otra vida. “Prometo buscarte en la otra vida“, compartió.

Daniela y su novio estaban próximos acomprometersepara después casarse, así lo dio a conocer Ramos en su mensaje. “El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga,perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis ‘guaguas’ (como decía ella). Perdí a mi compañera de vida; nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir de que te conocí.En un mes nos íbamos a comprometery ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre, mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz, mi bebé”, escribió en redes sociales.

Descanse en paz Ana Daniela Barragán Ramírez uD83DuDE14uD83EuDD0Dpic.twitter.com/AGFx4eYV0Q — Fernanda Becerril (@ferbecec)September 12, 2025

Además, Ramos pidió que Daniela sea recordada como una personaalegreyamorosa. “No queda de otra más que afrontarla como Dani hubiera querido, siempre bromeando y con una sonrisa en la cara. “A ella no le hubiera gustado vernos llorar; ella decía que a veces llorar era bueno, pero cuando sabías que una persona te cuidaba desde arriba, no había por qué llorar”, afirmó el joven.

Ana Daniela Barragán Ramírez, de 19 años, estudiaba en laFacultad de Ingeniería Cuautitlány su muerte fue confirmada después de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colocara una esquela lamentando su fallecimiento.

Denuncia deficiencias para encontrarla

Tras la explosión, los familiares de Ana Daniel batallaron para encontrarla, puesestuvo más de 24 horas desaparecida, por lo que se emprendió una búsqueda por los distintos hospitales hasta que finalmente la encontraron en el Hospital General Rubén Leñero.

Ante esto, Bryan Ramos calificó comodeficiente la labor de las autoridadespara poder encontrar a la joven al brindarle una serie de indicaciones erróneas sobre su ubicación. La joven se convirtió en la víctima mortal número ocho de esta tragedia por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

??#Video| Brayan Ramos, novio de Ana Daniela Barragán Ramírez, denuncia que la labor de las autoridades para localizar a la joven fue deficiente, al brindarle una serie de indicaciones erróneas sobre su ubicación.#PuenteDeLaConcordia#Iztapalapa#CDMX#Explosión…pic.twitter.com/8ToiBNDcef — La Razón de México (@LaRazon_mx)September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui