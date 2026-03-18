Eduardo 'Rayo' Amaya ya tiene fecha para su regreso al ring: Buscará mantener su invicto en casa

Ciudad Obregón, Sonora.-Eduardo Amaya, uno de los boxeadores a seguir enCajeme, ya tiene fecha y rival para su regreso al ring; será el próximo 27 de marzo en elGimnasio Municipal de Manuel Lira García, en una cartelera que encabezará el también obregonenseErick Hernández.

El conocido como ‘Rayo‘ pondrá en juego su marca perfecta de 11 victorias y ocho nocauts contra el aguerrido hermosillenseBrandon Daniel Quiñones León,que mantiene un récord de cuatro victorias y cuatro descalabros, con tres nocauts. Aunque en la previa, el local se perfila como el favorito, el de la capital deSonoraya sabe lo que es dar batacazos.

El año pasado, Quiñones se robó los reflectores enGuaymas, cuando fulminó en el mismo primer asalto al estadounidenseJuan Carlos Medina,que llegaba en calidad de favorito. Posteriormente, el de la ‘H’ se enfrentó al invicto nogalenseJuan Diego García Ortegay cayó por decisión unánime.

Eduardo arriba del ring

Por otra parte,Eduardo Amayano sube al ring desde el pasado 3 de octubre, cuando se impuso por la vía de los puntos aSergio ‘Coco‘Vidalen elPalenque de la Expo de Ciudad Obregón. Anteriormente, el cajemense ha sumado victorias ante experimentados rivales comoLuis ‘Chapo’ Castro,a quien noqueó en el tercer asalto, y frente al ‘Indio‘Buitimea, que superó por decisión unánime.

Ahora, el jovencito de 21 años de edad buscará empezar el año con una victoria para seguir escalando en los ratings de su categoría; además, una victoria contundente ante su gente lo colocaría como uno de los prospectos más sólidos que tieneCajemey el estado de Sonora.

Cartelera

Después de la guerra entre Amaya y Quiñones,Erick ‘Elegante’ Hernándezhará su regreso al ring, para medirse ante el peligroso Nicolás Beltrán en un choque a 10 asaltos en la división superpluma. En este compromiso, el de Ciudad Obregón, también pondrá en juego su marca perfecta de 12 victorias y 11 nocauts. A su vez, Beltrán llegará al compromiso con 10 triunfos y solo dos descalabros, además de una racha de cinco victorias al hilo, venciendo en su última pelea al experimentadoRubén García(25-5) el pasado mes de diciembre.

Otros pugilistas reconocidos de la región comoDan Reyes, Alan Liñan, Brayan López, Robin Valenzuela, entre otros, también forman parte de la velada que se vivirá el próximo 27 de marzo en elGimnasio Municipal de Ciudad Obregón, Manuel Lira García.

Fuente: Tribuna del Yaqui