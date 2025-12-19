Monterrey, Nuevo León.- A pesar de que losTigres de la UANLhan creado una de las mejores dinastías en los últimos torneos de laLiga MX, se han quedado a las puertas de conseguir el noveno título de su historia. Tras haberse llevado el subcampeonato al perder la final contra elToluca, el equipo regiomontano renovó a uno de sus jugadores más experimentados para que tenga una última etapa dentro del futbol profesional.

A pesar de que solo han transcurrido cinco días desde que cayeron en la cancha delEstadio Nemesio Diez, la directiva felina ya comenzó con la planificación de la plantilla para elClausura 2026. De acuerdo con información filtrada, Tigres estaría renovando a varios de sus jugadores, entre los que destacan el deJavier Aquino, el cual finalizó su acuerdo con el equipo regiomontano al acabar el torneo anterior.

#Deportes| Ángel Sepúlveda confirma su salida del Cruz Azul para regresar a Chivas: “Una responsabilidad enorme” ?https://t.co/RUAiPYjiPq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora)December 17, 2025

Según lo comentado porCarlos Ponce de León, el volante ofensivo y la directiva ya están en pláticas para una renovación de acuerdo, lo cual está siendo evaluado por Aquino y en los próximos días emitirá una respuesta. El periodista adelantó que Javier recibió la propuesta de contrato deseis meses sin aumento salarial, por lo que cuando finalice elClausura 2026deberá buscar un nuevo club.

uD83DuDCA5 ¿THE LAST DANCE? uD83DuDCA5 Javier Aquino terminó contrato con Tigres uD83DuDC2F, pero la historia aún no acaba… uD83DuDD04 Con 35 años ya negocia su renovación

uD83DuDC49uD83CuDFFC Le ofrecen un torneo más, sin aumento salarial

uD83CuDFAF Debe decidir: buscar otro título en el Volcán, ir por mejor oferta ¿o el retiro?…pic.twitter.com/YgEuTt57XR — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz)December 19, 2025

En el torneo recién finalizado, Aquino estuvo considerado en elcuadro titularen la mayor parte de las jornadas, aunque no fue así con el inicio de laLiguilla. El jugador solo fue titular en la ida contraXolos de Tijuanay, a partir de ahí, vio acción en la parte final de los partidos, excepto las semifinales, donde permaneció en la banca.

El canterano delCruz Azules uno de los elementos más veteranos del equipo y de toda laLiga MX, por lo que sus opciones de nuevas ofertas se han visto reducidas con el pasar de los años. Aquino tiene442 partidos disputados con la playera de los Tigres, en los que ha logrado anotar30 goles, además de registrar58 asistencias.

Su llegada al plantel regiomontano causó amplias expectativas, pues arribó procedente delVillarrealcon un coste aproximado de cinco millones de euros, aunque sus trofeos con Tigres avalan el costo de su fichaje. Aquino tiene11 títuloscon el equipo felino, entre los que destacancinco de la Liga MX, cuatro delCampeón de Campeonesy dos más de laConcachampions.

¿FUTURO INCIERTO? uD83DuDE28uD83DuDC2F? Claro Sports pudo saber que la directiva busca renovar a Javier Aquino pero las negociaciones se ven trabadas por temas de dinero… uD83DuDCB5 uD83DuDCCC Si bien Tigres quiere mantener a Aquino en la institución, el jugador busca ganar más y los universitarios no…pic.twitter.com/uj5mLoE5BE — Claro Sports (@ClaroSports)December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui